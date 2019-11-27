روحاني: حجم الصادرات غير النفطية لاذربيجان الشرقية سيبلغ ٣ مليارات دولار سنويا

وفي مؤتمر صحفي عقده روحاني اليوم الاربعاء في تبريز مركز محافظة اذربايجان الشرقية، قال: كان الهدف من الزيارة تفقد المناطق المنكوبة بالزلزال، من اجل الاسراع في اعادة اعمار هذه المناطق، ولكن الظروف المناخية لم تسمح لنا.

وتابع: ان سكان المناطق المنكوبة بالزلزال، راضون عن مسار عملية الايواء، وكانوا يؤكدون على إعمار منازلهم، والحمد لله كل شيء جاهز، وقد صادقت الحكومة خلال الـ48 ساعة الاولى على الميزانية المخصصة، وقد تم ايداع المبالغ، وساهمت كل الاجهزة في العمل.

وقال روحاني: ان افتتاح المشاريع بما فيها مشاريع السكك الحديد كان من الاهداف الاخرى لهذه الزيارة، والحمد لله، انطلق او قطار من بستان آباد الى مدينة مشهد، ومن المؤمل ان يصل خط السكك الحديد من بستان آباد الى تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية).

واضاف: ان السكك الحديد في هذه المنطقة ذات خطين (احدهما للذهاب والآخر للإياب) من اجل زيادة سرعة الحركة وتوفير الوقت للمواطنين.

وأكمل: بحمد لله تحقق الوعد الذي قطعناه لخمسة محافظات للربط في الشبكة العامة للسكك الحديد، ونأمل ان يتم انجاز سائر المشاريع.

وفي جانب آخر من حديثه في مؤتمره الصحفي، قال روحاني: نعرب عن شكرنا لأهالي تبريز لمشاركتهم الشعبية الواسعة في المسيرات، فقد كان اهالي تبريز وزنجان السابقين وأثبتوا مدى اهمية العزة، فمهما اختلقت مؤامرات العدو المشكلات للشعب، الا انه لن يستسلم.

وأعرب الرئيس الايراني عن شكره وتقديره لتواجد الشعب في الساحة ودفاعه عن مبادئ النظام والثورة الاسلامية في مواجهة مؤامرات الاعداء، مؤكدا ان التواجد الدائم للشعب في الساحة في الايام الماضية، وكما شاهدنا نماذج مماثلة وواضحة في المدن الاخرى من البلاد، هزت العالم، وامام عظمة الشعب هذه فكل ما نقدمه من خدمات فهو ضئيل.

واشا الرئيس الايراني الى اهمية منطقة اذربايجان ومكانتها الجغرافية وطاقاتها الصناعية والتصديرية خاصة ان ايران أبرمت عقدا تجاريا مع اتحاد اوراسيا، حيث تم إعفاء ايران من التعرفة الجمركية لـ800 سلعة، مضيفا انه وكما قال محافظ اذربايجان الشرقية، فإنه من المقرر رفع حجم الصادرات غير النفطية من المحافظة الى الخارج لتصل الى 3 مليارات دولار سنويا، وهذا تطور كبير.

وتطرق الرئيس الايراني الى مختلف القضايا التي تهم المحافظة، بما فيها البيئة وإحياء بحيرة ارومية وتلويث مياه نهر ارس الحدودي من قبل ارمينيا، وإيجاد مصفى لمعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها من المشاريع، مشددا على ان الحكومة لن تدخر وسعا في بذل الجهود من اجل حل هذه القضايا والوصول الى المستوى المطلوب.