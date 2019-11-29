إيران تزيح الستار عن المدمرة "دنا"

وفي كلمة له قبيل خطبة صلاة الجمعة في طهران بمناسبة احياء ذكرى اليوم الوطني للقوة البحرية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، أضاف خانزادي، ان سلاح البحر حقق العديد من الانجازات الباعثة على الفخر في مضمار المسيرة التقدمية للثورة الإسلامية في ضمان الأمن وتحقيق أهدافها السامية على مدى أربعين عاما.

وتابع، ان القوة البحرية الإيرانية كافحت القرصنة البحرية والإرهاب في البحار شمالي المحيط الهندي، وخليج عدن، والبحر الأحمر وجميع المياه الحرة بالعالم من أجل ضمان الأمن الاقتصادي في البلاد، حيث وفرت الأمن للأسطول التجاري للجمهورية الإسلامية في البحار.

ونوه قائد سلاح البحر بالأجهزة العسكرية محلية الصنع التي عززت اقتدار الجمهورية الإسلامية في البحار كالصواريخ التي توجه نحو العدو من الغواصات في قاع البحر.

وأكد خانزادي، ان الأجهزة والمعدات التي تمتلكها القوة البحرية للجمهورية الإيرانية منعت العدو عن الاقتراب من حدود الجمهورية الإسلامية، وأجبرته على استقرار أسطوله وكافة معداته المتطورة على بعد ما يزيد عن 300 ميل بحري ما يعادل 700 كم عن الحدود الإيرانية.

وأشار الى انه منذ ثماني سنوات حتى الآن، قامت بحرية الجيش الإيراني بارسال 64 مجموعة من القطع البحرية الى مختلف البحار والمحيطات وان مجموعة القطع البحرية الـ64 تعمل حاليا على انجاز مهمتها في سياق استقرار الأمن في مياه البحر الأحمر ومرافقة ناقلة نفط الجمهورية الإسلامية.

وأوضح، ان إيران قامت بتصنيع الغواصات من طراز "غدير" بالاستناد على الكفاءات المحلية في بحرية الجيش، ووزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، وزودتها بالطربيدات محلية الصنع القادرة على استهداف سفن العدو.

وأعلن قائد سلاح البحر عن انضمام غواصة "فاتح" الى الأسطول البحري الإيراني؛ مضيفا انه سيتم قريبا الحاق مدمرة "دنا"، وكاسحة الألغام "صبا"، وطائرة "سيمرغ" المسيرة بعيدة المدى التي تطلق من القواعد البحرية، والقادرة على نقل المعلومات من سطح الوحدات العائمة، من أجل مراقبة معلومات العدو من على مسافات بعيدة، وارسالها الى القوة البحرية.