ممر " شمال- جنوب" فرصة ذهبية لسلطنة عمان للتجارة مع الدول المطلة على بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوزير رضا رحماني أعرب في اجتماع الدورة الـ 18 للجنة الايرانية – العمانية المشتركة المنعقدة في طهران اليوم السبت عن أمله، في ان يلامس حجم التعاون التجاري والاستثماري وانشاء المشاريع الاستثمارية والسياحية المشتركة مع سلطنة عمان 5 مليارات دولار مضيفاً سوف نشهد ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر مقارنة بالوقت الحالي.

وبيّن "رضا رحماني" أنه وبحسب توصيات قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني، الحكومة الايرانية تولي اهتماما خاصا بتنمية العلاقات مع الدول الاسلامية المجاورة ولا سيما سلطنة عمان.