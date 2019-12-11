الخارجية الايرانية: مزاعم مجلس تعاون الخليج الفارسي لا تستحق الرد

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أضاف في تصريح جاء تعليقا على البيان الصادر في إجتماع الدورة الأربعين لقمة مجلس تعاون الخليج الفارسي: أن المزاعم المتكررة والتي لا اساس لها في هذا البيان جاءت نتيجة الضغوط التي تمرسها عدد من الدول الاعضاء في هذا المجلس، التي لم تتوانى في منع توسيع التعاون المتعدد الجوانب.

وأضاف موسوي: أن ضيق أفاق تطلعاتهم أدت خلال الاعوام الاخيرة الى نهب ثروات دول الجوار، كما إنها خلقت الارضية الملائمة للمزيد من التدخلات الاجنبية في شؤون هذه المنطقة الحساسة.

وقال: عدد قليل من الدول الاعضاء في مجلس التعاون تستمر في سياستها المؤدية الى تبديد فرص التعاون التي تقدمها الجمهورية الاسلامية بغية استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، والجدير ان لا تسمح لها الدول الاخرى بذلك.

وفي اشارة الى جهود المسؤوليون الايرانيون خلال السنوات الاخيرة لتحقيق التعاون على مستوى المنطقة، قال موسوي: من ضمن المقترحات التي قدمتها الجمهورية الاسلامية في هذا المجال هي "معاهدة عدم الاعتداء" و"مجمع الحوار الاقليمي" و"مبادرة هرمز للسلام".

ودعا المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الايراني الدول الداعمة لإستمرار السياسات الحمقاء، الى الرد على السؤال الذي يطرحه الشارع العام في المنطقة، وهو أنه ماذا فعلت هذه الدول لخفض الصراعات في المنطقة غير انها قامت بخلق ودعم الزمر الارهابية والتكفيرية في العراق وسوريا واليمن وفتح مجال لتواجد الدول الأجنبية في منطقة الخليج الفارسي؟ تلك الدول التي تسببت تدخلاتها بشؤون باقي الدول الى سفك دماء المدنيين العزّل والنساء والاطفال والشيوخ وزعزعة الامن وتفشي الارهاب، والان تحاول عبر القاء اللوم على الاخر التستر على نفسها والتملص من العقاب الدولي لإنتهاكها حقوق الانسان وارتكاب جرائم حرب.