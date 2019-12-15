صحيفة: الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، عن مصادر مطلعة أن هناك توجه لدى "حزب القوات اللبنانية" لتسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في الاستشارات النيابية المقبلة مع شرط وهو إن لم تكن الحكومة وفق المواصفات فلن تمنحها الثقة".

ولفتت المصادر إلى أن هناك اتجاها لدى "حزب الله" و"حركة أمل"​ لتسمية الحريري، وهو ما لمح إليه أمين عام حزب الله، حسن ​نصرالله،​ بقوله إن هناك خيارين؛ إما تكليف الحريري أو بديل يسميه هو، وبما أنه ليس هناك أي بديل مطروح قبل ساعات من موعد الاستشارات".

وخلصت المصادر قائلة: "انطلاقا من الواقع والمواقف السياسية للأفرقاء يمكن القول إن الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.