ظريف يستعرض مع نائب سلطان عمان آخر المستجدات الاقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف التقى اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط بفهد بن محمود نائب السلطان العماني في شؤون مجلس الوزراء، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى مسقط امس الاثنين في اطار المحادثات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي البلدين.

وعقدت جولتان من المحادثات بين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره العماني يوسف بن علوي للبحث في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مسقط مساء امس مع مجموعة من الايرانيين من ضمنهم ناشطين اقتصاديين مقيمين في سلطنة عمان.

والتقى ظريف بالمتحدث باسم أنصار الله اليمني محمد عبد السلام، صباح اليوم في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة آخر التطورات في مجال الشؤون السياسية والميدانية في اليمن./انتهى/