نواب البرلمان الايراني يقتنعون بأجوبة ظريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي تضمنت اليوم دراسة سؤال النائب العضو في كتلة "الولائيون" جواد أبطحي من وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

في الختام أعلن أبطحي أنه لم يقتنع بأجوبة ظريف وتوضيحاته، لذلك رفع السؤال لتصويت نواب المجلس، حيث صوت 99نائب من أصل 194 حاضرين في الجلسة لصالح ظريف، وعارضه 70 نائب وامتنع 7 نواب عن التصويت.

وسبق وتمت دراسة سؤال النائب محمدجواد ساداتي نجاد من ظريف حول موقف وزارة الخارجية الايرانية إزاء المواقف الامريكية العدائية ودعمها لاعمال الشغب في ايران قبل عامين (2018)، حيث لم يقتنع ساداتي نجاد بتوضيحات ظريف ورفع السؤال ليتم التصويت عليه، وحاز على موافقة 112 نائب ومعرضة 53 آخر وامنتنع اربعة عن التصويت.

يتبع