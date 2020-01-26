البطش يدعو لتحويل الضفة وغزة والقدس لانتفاضة في مواجهة الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي " ان البطش دعا في كلمة خلال فعالية "القدس لنا وسنحميها بدمائنا"، لحراك جماهيري للتصدي لصفقة القرن على امتداد فلسطين والشتات، مشيرًا إلى أن هناك نفاق دولي لصالح الكيان الصهيوني.

وأضاف: من المؤسف أن العرب باتوا يعملون وسطاء بين فلسطين والاحتلال بدلاً من أن يكونوا طرفاً في هذا الصراع.

وأوضح البطش، أن الشعب الفلسطيني، سيوصل رسالته برفض القرارات الأمريكية، مشددًا على أن شعبنا لن يسمح بتمرير هذه القرارات.

وطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بوقف التنسيق مع العدو الأمريكي والصهيوني، لافتًا أن الزلزال الذي يقوده ترامب سيضرب عمق الضفة الغربية.

وأكد البطش، على ضرورة توحيد كل الجهود لمواجهة المشروع الصهيوني بسلب القدس وأراضي الضفة المحتلة. /انتهى/

