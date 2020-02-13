  1. السياسة
١٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٣

واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران لمدة 45 يوما

واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران لمدة 45 يوما

قررت الولايات المتحدة تمديد إعفاء العراق من العقوبات المتعلقة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران، لمدة 45 يوما، حسبما أفاد مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء.

وصرح المسؤول العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما وسيطبق ضمن شروط صارمة، مشيرا إلى أن بغداد وواشنطن تخوضان حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

رمز الخبر 1902055

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