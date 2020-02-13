واشنطن تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران لمدة 45 يوما

وصرح المسؤول العراقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن التمديد هذه المرة سيكون لمدة 45 يوما وسيطبق ضمن شروط صارمة، مشيرا إلى أن بغداد وواشنطن تخوضان حاليا محادثات حول ماهية هذه الشروط.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية