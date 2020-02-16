تم تشكيل ملف لمتابعة قضية استشهاد الفريق "قاسم سليماني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس السلطة القضائئية آية الله "إبراهيم رئيسي" الذي وصل إلى محافظة كرمان صباح اليوم الأحد لحضور مراسم اربعينية الشهيد سليماني، قال في تصريح ادلى به للصحفيين بمطار آية الله هاشمي رفسنجاني الدولي، أن هذا الملف سيتم البت به بالتعاون مع كبار مسؤولي الجهاز القضائي في العراق، وسنتابع هذا الأمر بشكل جاد، وننتقم من قتلة الشهيد سليماني.

وأضاف، أن الكراهية والنفور من أمريكا والأمريكيين في جميع أنحاء العالم بات اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وفي إشارة إلى النظرة الحالية لشعوب العالم من تضحيات وشخصية القائد سليماني التي ترمز إلى مكافحة الإرهاب في العالم، قال اية الله رئيسي: أن الابصار والقلوب قد تحولت وبفضل دماء الشهيد سليماني إلى الدين و الثورة وإلى القيم السامية، وهذه فرصة مهمة للغاية لتطوير الأهداف العظيمة للشهيد السليماني.

واستشهد القائد الحاج قاسم سليماني والقائد الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما، بقصف جوي أمريكي غادر استهدف عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، وتم تشييعهم من قبل عشرات الملايين من ابناء الشعبين الايراني والعراقي في كلا البلدين. /انتهى/