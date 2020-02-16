  1. السياسة
١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٨

رئيس السلطة القضائية:

تم تشكيل ملف لمتابعة قضية استشهاد الفريق "قاسم سليماني"

تم تشكيل ملف لمتابعة قضية استشهاد الفريق "قاسم سليماني"

صرح رئيس السلطة القضائية فيما يخص ملف استشهاد القائد قاسم سليماني قائلاً: انه "تم تشكيل ملف في مكتب المدعي العام بطهران لمتابعة قضية استشهاد الفريق سليماني، وتم تكليف القضاة بمتابعة هذه القضية بالتعاون مع معاونية الشؤون الدولية في السلطة القضائية و وزارة الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس السلطة القضائئية آية الله "إبراهيم رئيسي" الذي وصل إلى محافظة كرمان صباح اليوم الأحد لحضور مراسم اربعينية الشهيد سليماني، قال في تصريح ادلى به للصحفيين بمطار آية الله هاشمي رفسنجاني الدولي، أن هذا الملف سيتم البت به بالتعاون مع كبار مسؤولي الجهاز القضائي في العراق، وسنتابع هذا الأمر بشكل جاد، وننتقم من قتلة الشهيد سليماني.

وأضاف، أن الكراهية والنفور من أمريكا والأمريكيين في جميع أنحاء العالم بات اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وفي إشارة إلى النظرة الحالية لشعوب العالم من تضحيات وشخصية القائد سليماني التي ترمز إلى مكافحة الإرهاب في العالم، قال اية الله رئيسي: أن الابصار والقلوب قد تحولت وبفضل دماء الشهيد سليماني  إلى الدين و الثورة وإلى القيم السامية، وهذه فرصة مهمة للغاية لتطوير الأهداف العظيمة للشهيد السليماني.

واستشهد القائد الحاج قاسم سليماني والقائد الحاج ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما، بقصف جوي أمريكي غادر استهدف عجلتهم على طريق مطار بغداد الدولي في 3 كانون الثاني/يناير  2020 ، وتم تشييعهم من قبل عشرات الملايين من ابناء الشعبين الايراني والعراقي في كلا البلدين. /انتهى/

رمز الخبر 1902121

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