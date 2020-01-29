مسؤولة إيرانية تعلن إدراج 6 تماثيل لمدينة طهران ضمن قائمة المعالم الوطنية

وافادت وكالة مهر للأنباء ان خبيرة في تسجيل الآثار لمنظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بمحافظة طهران "سارا متين" في صرحت يوم الثلاثاء ان هذه الآثار تشتمل على تمثال امير كبير في مدرسة دار الفنون (دارالفنون هی إسم مدرسة إبتکرها امیرکبیر الصدر الأعظم لناصرالدین شاه وأفتتحت فی سنة 1268 هجریة قمریة)، وتمثال اخرى لـ "اميركبير" في حديقة "ملت"، وتمثال عمر الخيام الشاعر الايراني المشهور في حديقة "لاله"، وتمثال فردوسي الشاعر الكبير في ساحة فردوسي وكذلك تمثال آخر له کان في متحف منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية والعديد من الآثار لاستاذ ابوالحسن صديقي (النحات الايراني).

وأضافت متين ان الاستاذ "ابوالحسن صديق" لديه أعمال رائعة في جميع أنحاء العالم ولقد كان احد النحاتين الذين حصلوا على شهادة فنية عالمية.

يذكر أن فن النحت من أقدم الفنون التي مازالت قائمة إلى يومنا هذا ولكن في العصور القديمة كان الناس يتفنون فيها من الأزل البعيد، فالنحت عبارة عن فن يعمل على تجسيد الأفكار على شكل مجسمات./انتهى/