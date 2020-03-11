رئيسي: يجب عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" يوميًا وعلى أعلى مستوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه لدى حضوره المفاجئ في اجتماع لجنة قيادة العمليات لإدارة مرض كورونا، قال آية الله ابراهيم رئيسي: أرى من واجبي ان اتقدم بالشكر العميق الى الضباط والجنود والكادر الطبي في البلاد الذين يشكلون الخط الامامي في التصدي لفيروس كورونا، كما اتوجه بالشكر الى اعضاء الهيئات العلمية بالجامعات والاطباء والممرضين الذين يجاهدون حقا في هذا الميدان.

وأعلن رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان قائد الثورة وافق على زيادة صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد آية الله رئيسي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والجامعات الطبية، لأنها من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

ولفت الى وجود العديد من المبادرات والمساهمات من مختلف شرائح الشعب، داعيا الى ضرورة تنسيق هذه المبادرات وتوجيهها من اجل الحصول على نتائج افضل، ومؤكدا ضرورة تنفيذ الرقابة من اجل ان تتمكن الاجهزة من تجاوز المشكلات والعمل بشكل اكثر دقة.

وأردف ان قائد الثورة الاسلامية أوعز بزيادة صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بحيث تكون قراراتها ملزمة لجميع الاجهزة وعلى اعلى المستويات.