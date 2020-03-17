  1. السياسة
١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٤٤ م

العراق يقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن القصف الأمريكي لقواته وإنتهاك سيادته

العراق يقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن القصف الأمريكي لقواته وإنتهاك سيادته

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن شكوى قدمتها إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بخصوص القصف الأميركي على القوات العراقية، معتبرة ذلك خرق فاضح لشروط تواجد للقوات الأميركية في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، وفقا لوكالات رسمية، إن "وزارة الخارجية بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركي على القوات العراقية".

وأضاف الصحاف، أن "وزارة الخارجية وصفت القصف الأميركي بهذه الشكوى بأنه عمل عدائي، وخرق فاضح لشروط تواجد للقوات الأميركية في العراق".

وأشار إلى أن "الشكوى أكدت بأن أي هجمات، أو تحركات عسكرية في الأراضي العراقية من دون موافقة الحكومة العراقية يعد عملاً استفزازياً".

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، الجمعة الماضية، استدعاء السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر وتسليمه مذكرة احتجاج بخصوص القصف الأميركي.

رمز الخبر 1902872

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