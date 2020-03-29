مشروع الفرز الصحي إنجاز كبير

ووجه سماحة قائد الثورة الإسلامية رسالة اليوم الأحد الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، أعرب فيها مرة أخرى عن شكره وتقديره للوزير، وزملائه، وأسرة وزارة الصحة الكبرى في البلاد؛ مضيفا، ان التدابير المتخذة جيدة وفاعلة بإذن الله.

وتابع سماحته، ان الاستعانة بقوات التعبئة والمتطوعين من المواطنين سيساعد بصورة كبيرة في تخليص البلاد من هذا الوباء إن شاء الله. والمهم هو عدم تضاؤل وتيرة الجهود الشاملة في هذا الصدد؛ سائلا الباري تعالى دوام الصحة والنجاح لوزير الصحة والكوادر العلاجية في البلاد.