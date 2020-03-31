تصريحات الخارجية الأمريكية تظهر ماهيتها في بث الحقد والكراهية

وافادت وكالة مهر للأنباء ان موسوي وردا على التصريحات التدخلية والحاقدة لوزير الخارجية الامريكي والمتحدثة باسم الخارجية الامريكية بشان مواجهة ايران لفيروس كورونا قال ان هذه التصريحات المخادعة تظهر طبيعة النظام الامريكي التي تحاول بث الحقد والكراهية معتبرا ان الادارة الامريكية فاقدة للاهلية للتعليق على اجراءات ايران في مواجهة فيروس كورونا وذلك بالنظر الى اطلاق تهديدات في تعريض صحة الشعب الايراني للخطر بشكل متعمد ومن خلال ممارسة الارهاب الاقتصادي والصحي واقتراف جرائم بحق البشرية بالاضافة الى اداء الادارة الامريكية الضعيفة في مواجهة كورونا في الداخل الامريكي.

يتبع ...