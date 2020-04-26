أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 26 ابريل/نيسان 2020

وكالة مهر للأنباء:

مردم سالاري..

وزيرا خارجية ايران وقطر يجريان مشاورات حول الاوضاع والمستجدات في افغانستان

وطن امروز ..

محافظ لندن يذعن.. ايران تتعامل بشكل افضل من بريطانيا مع تفشي فيروس كورونا

كيهان ...

الولايات الامريكية غير المتحدة .. عجز4 تريليونات في الميزانية وحقن معقمات مقابل كورونا

اطلاعات ..

محافل صهيونية تعترف بعجز الكيان عن مواجهة صواريخ حزب الله عالية الدقة

جوان ..

حركة حماس تشجب بشدة تصريحات بومبيو بدعم واشنطن لضم كيان الاحتلال للضفة الغربية

ارمان ملي ..

الحزب الديمقراطي يدخل السباق الرئاسي بتشكيلة بايدن _ ميشيل اوباما في تحد اكبر لترامب

ابرار ...

الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي يحذران من تبعات ضم الكيان الصهيوني للضفة الغربية

ابتكار...

استمرار اجواء الغموض والتكهنات بشأن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية

رسالت ..

انصار الله ..اعلان وقف اطلاق النار السعودي يجب ان يترجم ميدانيا لا كشعار

عصر ايرانيان ..

صحف امريكية تحذر .. امريكا تقترب من التقسيم اسرع من اي وقت اخر

قدس ..

حركة طالبان تتهم امريكا والحكومة الافغانية بانتهاك بنود اتفاق الدوحة

افتاب يزد ..

باكستان تنشر صواريخ ارض جو في الحدود مع الهند مع تفاقم العلاقات الثنائية

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تعليق لها بعنوان ( قلق الكيان الصهيوني من تفجر عصيان مدني بفلسطين)، ( تزداد مخاوف الكيان الصهيوني من تفجر عصيان مدني شامل في الاراضي الفلسطينية ضد استغلاله الاغلاق بذريعة كورونا لتمرير مخططاته ).

ومخاوف الكيان هذه ترتبط في حقيقة الامر من احتمال ان يكون اي عصيان مدني فلسطيني مقدمة لاندلاع انتفاضة فلسطينية تفوق كل الانتفاضات التي سبقتها ضد ما يسمى بصفقة القرن الترامبية التي تضع القضية الفلسطينية برمتها وكل حقوق الشعب الفلسطيني على رفوف النسيان.

مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها (الاحباط الامريكي مقابل الانجاز الفضائي الايراني )، (تصريحات وزير الخارجية الامريكي الاخيرة عكست عمق واستمرار الاحباط الامريكي ازاء اطلاق ايران القمر الصناعي نور واحد للفضاء ).

فالوزير مايك بومبيو كرر نفس المزاعم الفارغة من ان اطلاق ايران لقمر صناعي انتهاك لقرار دولي وغير ذلك وهو ما فندته ايران وروسيا بالادلة القانونية ورفضته البلدان المستقلة في العالم .

ان امريكا ترامب تشعر بالحقد والغضب والاحباط ايضا ازاء تحقيق ايران لانجاز علمي تقني كبير على هذا المستوى رغم كل الضغوط واجراءات الحظر التي تواجهها.

جوان ..

صحيفة جوان نشرت مقالا يتحدث عن ( توسيع امريكا قاعدة عين الاسد ) جاء فيه .. ( امريكا مصرة على البقاء عسكريا في العراق رغم قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج القوات الامريكية بشكل كامل).

فامريكا كثفت في الاونة الاخيرة من تحركاتها العسكرية التي تدل على انها لا تفكر في الانسحاب بل على العكس تماما , فنشرها لبطاريات صواريخ باتريوت في قاعدتها الكبرى في غرب العراق اي قاعدة عين الاسد والبدء ببناء منشأت ومخازن ومرابض اسلحة جديدة في القاعدة امور تدل على بقاء عسكري امريكي طويل الامد وليس نية للانسحاب.

قدس ..

في الشأن اللبناني حمل مقال لصحيفة قدس عنوان ( لبنانيون ينزلون للشوارع احتجاجا على سقوط الليرة ) كتبت الصحيفة فيه ..

( المخاوف من فيروس كورونا لم تمنع العديد من المواطنين اللبنانيين من النزول الى الشوارع تنديدا بسياسات المصرف المركزي بعد انخفاض سعر الليرة ).

فسعر الليرة اللبنانية انخفض بشكل كبير مقابل العملات الاجنبية الرئيسية الامر الذي فجر مخاوف واجواء قلق بين اللبنانيين , ويرى الشارع اللبناني ان المشكلة تكمن في ارتهان قرارات هذا المصرف بالاملاءات الامريكية, وهذا ما انعكس ضمنيا في مطالبة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب من رئيس المصرف المركزي اعطاء الاولوية لمصالح لبنان وشعبه , وبالطبع من المعروف ان امريكا عرقلت تغيير محافظ المصرف المركزي اللبناني ومارست ضغوط كبيرة على بيروت .

خراسان....

صحيفة خراسان سلطت الضوء على المستجدات التي ترتبط باليمن في مقالها ( تمديد وقف اطلاق النار الاحادي المزعوم) وجاء فيه ..

(التحالف السعودي اعلن وقفا احاديا لاطلاق النار لاسبوعين باليمن ومدده بعدها لشهر في تظاهر بالاستجابة لدعوة الامم المتحدة ) .

ونقول ان الاعلان السعودي مجرد تظاهر فارغ , لدليل واضح يتمثل في مواصلة هذا التحالف العدواني لغاراته وهجماته على اليمن ولحصاره الوحشي على اليمن وشعبه المظلوم .

فمنذ اعلان وقف اطلاق النار الاحادي شن هذا التحالف نحو خمسمائة غارة جوية على المدن والقرى اليمنية الى جانب سبعة وخمسين عملية عسكرية برية في اليمن.

حمایت ....

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( كابوس ضم الضفة الغربية ) كتبت صحيفة حمايت، ان تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في الكيان الصهيوني جاء انطلاقا من تفاهم حول ضم اجزاء واسعة اخرى من الضفة الغربية للكيان الغاصب لتمرير صفقة لقرن.

(لكن هذا المخطط الصهيوني سيصطدم بجدار رفض الشعب الفلسطيني, والرفض سيكون مختلفا في ظل واقع تعاظم قدرات الفصائل الفلسطينية) حيث ستقف جبهة المقاومة والعالم الاسلامي الى جانبه بالتاكيد.