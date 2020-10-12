أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

آفتاب يزد ..

ايران تحذر ترامب..لا تهدد ابدا شعبا محبا للسلام لكنه يعرف جيدا كيف يقاتل

أفكار ..

محافل نيابية ..اجراءات الحظر الامريكية الاخيرة على مصارف ايرانية مؤشر علی عجز امريكا

ايران ..

تبادل الاتهامات بين جمهوريتي آذربيجان وارمينيا بشأن انتهاك وقف اطلاق النار بقره باغ

جوان ..

المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يبدي مخاوف بدوره من احتمال التلاعب بالانتخابات

حمايت ..

محافل دولية ..ادارة ترامب لم تحصد سوى الفشل الذريع في سياساتها التصعيدية ضد ايران

قدس ..

محافل بتل ابيب تتحدث عن قرب قيام وفد سوداني رسمي بزيارة فلسطين المحتلة

كيهان ..

استمرار الاشتباكات والقصف في قره باغ وسط تبادل الاتهامات بانتهاك وقف اطلاق النار

رسالت ..

النظام المصري يرفض استضافة القاهرة لاجتماع مقرر بين قادة حركتي حماس وفتح

عصر ايرانيان ..

نواب في الكونغرس يحذرون من احتمال اندلاع حرب داخلية في الولايات المتحدة

سياست روز ..

مخاوف في الحزب الجمهوري من انزلاق امريكا في حرب اهلية في حالة هزيمة ترامب

ابتكار ..

تظاهرات في فلسطين المحتلة ضد نتنياهو ووقوع صدامات بين المتظاهرين والشرطة

اطلاعات ..

زعيم كوريا الشمالية يعتذر لشعبه عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها/انتهى/