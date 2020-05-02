أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 2 مايو/ايار 2020

وكالة مهر للأنباء:

ابرار ...

وزارة الخارجية .. حزب الله مكون رئيسي رسمي وقانوني في الحكومة والبرلمان بلبنان

رسالت ..

اعتبار المانيا حزب الله لبنان تنظيما ارهابيا , استهداف اوروبي اعمى لجبهة المقاومة

ايران ..

روسيا تؤكد ..الحظر التسليحي المفروض على ايران سينتهي في موعده بدون تمديد

سياست روز..

صنعاء ... التحالف السعودي انتهك وقف اطلاق النار الذي اعلنه سبعمائة مرة بثلاثة اسابيع

قدس ..

حكومة الوفاق الليبية تشكك باقتراح حفتر بوقف اطلاق النار في شهر رمضان

كيهان ...

تنديد متزامن من قبل اربعة وثلاثين بلدا بضم كيان الاحتلال الضفة الغربية

مردم سالاري ..

اشتداد المعارك بين مرتزقة السعودية والامارات في جزيرة سقطرى جنوب اليمن

اطلاعات ..

مروحيات صهيونية تطلق صواريخ من اجواء الجولان المحتل على مواقع بسوريا

جوان ...

اعمال تمرد مسلح في امريكا ضد اجراءات الاغلاق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا

حمايت ...

برلين واللعب بالنار .. محور المقاومة يشجب قرار المانيا تصنيف حزب الله كتنظيم ارهابي

ابتكار ...

وزارة الخارجية تنتقد مواصلة بريطانيا بيع السلاح للسعودية في حربها على اليمن

افتاب يزد ..

الخلافات الامريكية الصينية تعرقل المصادقة على مشروع قرار وقف اطلاق النار العالمي

اهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

ارمان ملي..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( حزب الله لبنان والضغوط الاوروبية ) كتبت صحيفة ارمان ملي عن قرار المانيا حظر نشاطات الجناح السياسي ايضا لحزب الله لبنان خلف اتهامات كاذبة .. وجاء في الصحيفة .. هذا القرار الالماني ياتي في الواقع في اطار تحرك امريكي اوروبي لفرض معادلات جديدة في منطقة الشرق الاوسط.

وليس من المستبعد ابدا ان تعمد دول اوروبية رئيسية اخرى لاتخاذ قرارات مماثلة في استهداف لجبهة المقاومة في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني ولتمرير صفقة ترامب , ولكن تخطئ واشنطن وحليفاتها الاوروبيات اذا ما تصورت ان بامكانها اضعاف جبهة المقاومة .

جوان ...

سلطت صحيفة جوان الضوء في مقالها( اشتباكات جماعات مدعومة اماراتيا واخرى سعوديا حول سقطرى) على تصاعد حدة المعارك بين مرتزقة الامارات والسعودية بجنوب اليمن ..

ونقرأ في الصحيفة .. هناك حرب بالنيابة بين الرياض وابوظبي تتمثل بالمعارك بين المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا وانصار هادي المدعوم سعوديا وذلك في العديد من المناطق بجنوب اليمن وخاصة في جزيرة سقطرى الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب بالبحرالاحمر .

وتأتي هذه التطورات الساخنة بعد اعلان المجلس الانتقالي الحكم الذاتي في عدن وجنوب اليمن بشكل عام لوضع انصار الرئيس اليمني المنتهية ولايته منصور هادي المدعوم سعوديا على الهامش .

سياست روز ...

ترى صحيفة ساست روز ان قرار برلين بحظر نشاطات حزب الله لبنان في المانيا هو بمثابة ( اعلان المانيا الحرب على لبنان ) وجاء في الصحيفة .. يتزامن القرار الالماني مع تفاقم الازمة في لبنان الامر الذي يجعل من موقف برلين بمثابة تحريض على تصعيد الازمة .

الامر الذي يعني اعلان المانيا لحالة حرب على لبنان خاصة وان حزب الله مكون رئيسي رسمي وقانوني في الحكومة والبرلمان بلبنان.

ومن المستبعد تماما ان تكون حكومة ميركل قد اتخذت مثل هذا القرار من دون تنسيق مسبق مع واشنطن المنهمكة وبالتعاون مع جهات داخلية بلبنان في تحريض الشارع ضد الحكومة اللبنانية الجديدة .

رسالت ...

صحيفة رسالت كتبت في مقال حول اليمن يحمل عنوان( الاضمحلال السعودي مقابل انصار الله ) .. التحالف السعودي يتخبط منذ اكثر من خمس سنوات في فشل ذريع باليمن من دون تحقيق اية اهداف استراتيجية وما يحدث اليوم هو حدوث تتغيير كبير في المعادلات الميدانية لصالح حركة انصار الله والجيش اليمني .

ان مسلسل هزائم واحباطات التحالف السعودي ادى الى تفجير خلافات عميقة بين اخر مكونين فيه اي السعودية والامارات , اذ تدور معارك بالنيابة عن الرياض وابو ظبي في جنوب اليمن بين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الامارات وانصار منصور هادي المدعوم من السعودية .

خراسان ...

صحيفة خراسان تحدثت عن الاوضاع والاجواء في لبنان في مقالها( جذور الازمة المتفاقمة في لبنان )قائلة.. تحركات السفير الامريكي ببيروت وسفراء بلدان اخرى تدعم تيار الرابع عشر من اذار , تاتي في اطار استهداف حزب الله.

فالسفير" ديفيد شنغر" كشف عن اهداف واشنطن بلبنان بقوله ان واشنطن تدعم محافظ البنك المركزي اللبناني مقابل ضغوط الحكومة اللبنانية لتغييره وذلك لدوره الكبير في اغلاق حسابات حزب الله , ونوه الى ان شرط حصول لبنان على اية قروض دولية هو تجريد حزب الله من السلاح , و تعكس هذه التصريحات وقوف واشنطن وحلفاءها وراء محاولات تفجير الاوضاع بلبنان .

حمايت ..

في الشأن الليبي حمل تعليق لصحيفة حمايت عنوان ( السّراج يرفض اقتراح حفتر بوقف اطلاق النار ) جاء فيه ..يرتبط رفض فايز السّراج رئيس حكومة الوفاق اقتراح الجنرال حفتر وقف اطلاق النار في شهر رمضان بعدم ثقته بنوايا حفتر.

ويبدوا واضحا من تصريحات السراج التي عكست قناعته من ان حفتر يحاول شراء الوقت فقط , ان حكومة الوفاق بطرابلس لا تريد اعطاء حفتر الذي اعلن رئاسته لكل ليبيا والغى اتفاق الصخيرات اية فرصة لاستعادة الانفاس بعد سلسلة هزائم قواته في غرب ليبيا .