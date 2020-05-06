ايران تبقى مستعدة لمدّ يد العون الى الشعوب في مجال مكافحة كورونا

وغرد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي على حسابه بموقع تويتر: نظرا لإنخفاض معدل الاصابات بوباء كوفيد 19، قد وعد السيد ظريف (وزير الخارجية) بتصدير الاجهزة والمعدات الخاصة بهذا الفيروس الى سائر بلدان العالم.

وأضاف: تعبيرا عن نوايا التضامن، قامت ايران بتصدير سلع ومعدات طبية وعلاجية الى ثلاث دول وهي افغانستان ولبنان والمانيا، ايران ستستمر في تقديم العون والمساعدة للشعوب التي تحتاج المعدات الخاصة بمواجهة كورونا.

وفي النهاية شدد موسوي: نحن اقواء بالتضامن معاً.

والجدير بالذكر أن امس أصدرت ايران شحنة تحتوي على 40 الف عدة تشخيص كورونا الى المانيا.

وأيضا قامت ايران ضمن اطار المساعدات الانسانية بالتبرع بخمسة الاف عدة تشخيص كورونا للبنان وأفغانستان./انتهى/.