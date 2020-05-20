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٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:١٧ م

قيادي في حركة حماس: فلسطين تواجه وباء الاحتلال منذ 1948

قيادي في حركة حماس: فلسطين تواجه وباء الاحتلال منذ 1948

دعا رئيس كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الزهار، الأربعاء، إلى توحيد جهود الأمة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "فلسطين تواجه وباء الاحتلال منذ ١٩٤٨‏".

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية لأساتذة الجامعات بعنوان "فلسطين في ظل الجائحة"، بمناسبة يوم القدس العالمي.

‏وقال الزهار: إن الفرصة مناسبة لتوحيد الأمة العربية والإسلامية واستعادة دورها تجاه القضية الفلسطينية، ومواجهة المشاريع الأمريكية لتصفية القضية المركزية للأمة.

‏وطالب العرب والمسلمين وأحرار العالم العمل من أجل تحرير فلسطين، وإزالة الظلم والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات.

وحول تطورات مكافحة جائحة كورونا في فلسطين، أشار الزهار إلى نجاح تجربة قطاع غزة في الحماية من الوباء.

وحذّر من ‏خطورة الوضع الصحي على حياة الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال؛ جراء الوباء ‏وما يواجهون من إجراءات تعسفية تعرضهم لخطر الإصابة به، مطالباً بالعمل الجاد والضغط للإفراج عنهم.

رمز الخبر 1904298

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