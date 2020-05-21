وفاة مشبوهة لرسام کاریکاتیر ایرانی فی سویسرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رسام الكاريكاتير الايراني الشهير وأمين "المسابقات الدولية لرسوم الکاریکاتیر والرسوم المتحرکة حول الهولوکوست" مسعود شجاعي كشف لوكالة مهر للأنباء عن وفاة الرسام الكاريكاتير الايراني بهنام بهرامي في سويسرا موضحا ان الأخير كان ارسل عدد من اعماله الى امانة المسابقات من اجل المشاركة فيها.

واضاف ان هذا الفنان أقام معرضا لرسوماته في مدينة جنيف الا ان انصار زمرة "مجاهدي خلق" الارهابية هاجموه وتسببوا بمشاكل ما أدى الى تعطيل اعمال المعرض وبعد فترة قامت الشرطة السويسرية باعتقال رسام الكاريكاتير الايراني واستجوابه على خلفية رسوماته الساخرة عن"هولوكوست" حيث حذرته بشكل جاد من الاستمرار في انتاج الاعمال التي تشكك في أحقية المحرقة (هولوكوست) .