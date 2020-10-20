أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء، بما في ذلك:

جوان

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( ثماني اتفاقيات بحرينية صهيونية بيوم واحد ) عن زيارة وفد صهيوني امريكي للمنامه في اطار تفعيل اتفاقية التطبيع بين النظام الخليفي والكيان الصهيوني بواشنطن , وتقول الصحيفة ..

النظام الخليفي ابرم خلال زيارة هذا الوفد ثمان مذكرات تفاهم مع تل ابيب تغطي بدء علاقات دبلوماسية كاملة وتبادل سفراء والتعاون في المجالات العسكرية والامنية والاقتصادية والى آخر القائمة.. ( ان النظام الخليفي يتجاهل بارتمائه في احضان الكيان الصهيوني واقع رفض الشعب البحريني لكل اشكال التطبيع مع هذا الكيان).

وهو رفض سيكون له تبعاته الخطيرة على هذا النظام , تبعات بدأت تطفو على السطح بخروج تظاهرات شعبية مناهضة لالتطبيع واطلاق قوى سياسية رئيسية دعوات لاجراء استفتاء عام على اتفاقية التطبيع ودعوة الامم المتحدة للاشراف على هذا الاستفتاء.

آرمان ملي ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة آرمان ملي في مقالها ( طريق السلام الوعر في افغانستان).. زيارة رئيس المجلس الاعلى للمصالحة بافغانستان عبد الله عبد الله لايران ترتبط بعزم الحكومة الافغانية على ضمان دعم بلدان الجوار الافغاني والمنطقة لجهود احلال السلام في افغانستان .. ( ان هناك عقبات كثيرة تعترض طريق تحقيق السلام في افغانستان ابرزها اختلاف الرؤية بين كابول وطالبان حول المستقبل السياسي ).

وبطبيعة الحال يلعب الموقف الامريكي المتذبذب والمصلحي بامتياز دورا في ايجاد عقبات في طريق المفاوضات بين حكومة كابول وحركة طالبان . والمسألة هنا هي ان طالبان تتفاوض من منطلق رؤية تدعو لايجاد امارة اسلامية افغانية وفي الوقت الذي تتحدث حكومة كابول فيه عن مشاركة سياسية , وبالطبع يساهم عامل تغير موازين القوى في عرقلة المفاوضات وسط شعور طالبان بالتفوق.

كيهان..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا يتحدث عن طلب روسيا من الرئيس التركي توضيحات بشأن ( نقل تركيا لالف ارهابي لقره باغ) وجاء في التقرير .. ( الخارجية الروسية ابدت قلقها من وجود ارهابيين مسلحين بمنطقة قره باغ التي تشهد حربا بين آذربيجان وارمينيا )>

هذا ما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي باغدانوف والذي اشار بصراحة لوجود معلومات وثيقة بشأن نقل ما لايقل عن الف ارهابي مسلح من ليبيا وشمال سوريا لقره باغ . باغدانوف حذر ايضا بأن هذا الامر مرفوض تماما من قبل موسكو .

وجدير بالذكر ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فند مؤخرا الاتهامات الموجهة لبلاده بشان نقل مسلحين من سوريا وليبيا الى قره باغ مشددا بان امام مثل هؤلاء المسلحين مهام اكثر اهمية في بلدانهم.

سياست روز..

صحيفة سياست روز سلطت الضوء في مقالها الذي يحمل تساؤل يقول ( اين جذور الازمة ؟) على اتخاذ فرنسا لاجراءات امنية وقمعية مشددة ضد المسلمين بفرنسا بعد حادثة مصرع معلم فرنسي بباريس. وترى الصحيفة .. ما يحدث اليوم في فرنسا هو هجمة امنية قمعية واسعة النطاق تستهدف المسلمين خلف ذريعة اتخاذ اجراءات احترازية بعد مقتل مدرس فرنسي علي يد مهاجر شيشاني, هجمة تشمل اغلاق مساجد ومؤسسات ثقافية اسلامية وحملة اعتقالات وعمليات ترحيل القائمة.

( ان حكومة ماكرون تريد من وراء استغلال هذه الحادثة تعليق فشلها الاقتصادي والاجتماعي على شماعة المسلمين بفرنسا)، حكومة ماكرون تحاول الهرب للامام للتعتيم على مسؤوليتها في تصعيد الاجواء العنصرية ضد المسلمين خلف ذريعة حرية الرأي و اجراءتها بمنع الحجاب واعطاء انطباع خاطئ عن الاسلام.

حمايت ..

نشرت صحيف حمايت مقالا بعنوان ( خاشقجي الحي , كابوس جديد لبن سلمان) كتبت فيه .. ( الجنرال سعد الجبري رجل المخابرات والمستشار الامني السابق لولي عهد السعودية تحول الى كابوس آخر لبن سلمان ).

فالجبري الذي هرب الى كندا حيث يعيش في ظل حراسة مشددة خوفا من تعرضه للاغتيال على غرار مصير جمال خاشقجي حمل معه وثائق وادلة ترتبط به بملاحقات البلاط السعودي لمعارضيه وللتصفيات الدموية التي قام بها بن سلمان في الداخل والخارج وللعديد من خفايا واسرار ولي عهد السعودية الامر الذي حول الجبري الى كابوس حقيقي جديد للبلاط السعودي الذي تخلص من كابوس خاشقجي بثمن باهظ جدا . وهناك من يصف الجبري بكونه خاشقجي الحي والصندوق الاسود لجرائم وفضائح بن سلمان .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا حول بدء ( عمليات مشتركة للحشد والجيش ضد داعش) في شمال العراق وجاء في التفاصيل .. (تأتي هذه العمليات في اطار تعزيز التنسيق بين الحشد والجيش وتعبيرا عن تلاحمهما في مواجهة الاخطار المحدقة بالعراق ).

وتستهدف العمليات تطهير منطقة " جزيرة كنعوص" جنوب مدينة الموصل من شراذم وخلايا داعشية نائمة تشكل تهديدا للامن والاستقرار .

ان توقيت القيام بهذه العمليات يحظى باهمية خاصة لافشال سيناريو يستهدف الحشد باستغلال هجوم محاط بالشكوك على قرية بمحافظة صلاح الدين ووقوع ضحايا . وهو سيناريو اصطدم بتنديد لجنة الامن والدفاع بالبرلمان بالاصوات التي تذرعت بذلك الحدث للمطالبة بانسحاب الحشد من المحافظة .