أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين:

اطلاعات..

ايران تؤكد دعمها لجهود احلال السلام في افغانستان وللمفاوضات الافغانية الافغانية .

خراسان ..

رئيس مجلس الشورى..انتهاء الحظر التسليحي المفروض على ايران, هزيمة كبرى للادارة الامريكية .

عصر ايرانيان ..

الخارجية الروسية .. موسكو ستعزز تعاونها العسكري مع ايران غيرعابئة بالتهديدت الامريكية.

كيهان ..

الجيش الصهيوني مازال تحت الانذار خوفا من انتقام حزب الله لبنان .

مردم سالاري..

وقوع صدامات بين الشرطة الصهيونية ومتظاهرين مناهضين لنتنياهو في تل ابيب.

جام جم ..

جمهورية آذربيجان تعلن عن اسقاط مقاتلتين ارمينيتين في اجواء قره باغ.

جوان ..

حركة انصار الله اليمنية تبدي استعدادها لاجراء عملية تبادل شاملة للاسرى .

حمايت ...

جمعية الوفاق البحرينية تؤكد رفض الشعب البحريني لاتفاقية الاعتراف بالكيان الصهيوني .

رسالت ..

محافل برلمانية عراقية .. بين ترامب وبايدن رؤية مشتركة بشأن تقسيم العراق .

آفتاب يزد ..

بغداد تنفي وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي والحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين .

ابرار ..

انهيار ثاني وقف لاطلاق النار بين آذربيجان وارمينيا في الحرب الدائرة بقره باغ.

ابتكار ..

انخفاض الدعم المالي العربي للميزانية الفلسطينية بنسبة 82 بالمئة بعد اتفاقيات التطبيع الاخيرة .