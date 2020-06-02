  1. السياسة
٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٤ ص

وصول ناقلة الوقود الخامسة والاخيرة الى شواطئ فنزويلا

وصول ناقلة الوقود الخامسة والاخيرة الى شواطئ فنزويلا

وصلت ناقلة الوقود الايرانية الخامسة والاخيرة الى السواحل الشمالية لفنزويلا مساء الاثنين حيث تقوم القوات المسلحة الفنزويلية بمرافقتها.

ووفقا لبيانات "ريفينتيف ايكون" فان الناقلة الايرانية الخامسة والاخيرة من اسطول مؤلف من 5 ناقلات، وهي الناقلة "كلافيل" كانت قد انطلقت يوم 28 ابريل من ميناء بندرعباس جنوب ايران وهي تبحر الان في المياه الفنزويلية بسرعة نحو 14.3 عقدة بحرية.  

وكانت الناقلات الاربع الاولى قد وصلت الموانئ الفنزويلية في اوقات سابقة خلال الايام الماضية وهي "فورتشن" و"فورست" و"بيتونيا" و"فاكسون" لتلبية حاجة فنزويلا من البنزين.

وكانت الحكومة الاميركية قد هددت في وقت سابق بالتعرض لناقلات الوقود الايرانية المتجهة الى فنزويلا الا ان ايران اكدت بانها سترد بكل حزم على اي تصرف من هذا القبيل.

رمز الخبر 1904651

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