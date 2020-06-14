  1. السياسة
١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١:٤٢ م

سيناتور أمريكي يتهم البنتاغون بقتل البشر

سيناتور أمريكي يتهم البنتاغون بقتل البشر

قال السناتور الأمريكي "بيرني ساندرز" إنه يجب على الولايات المتحدة إنفاق الأموال على تحسين حياة الأمريكيين، بدلا من إنفاق مئات المليارات على تصنيع الأسلحة.

وكتب "بيرني ساندرز" في حسابه على "تويتر": "عوضاً عن إنفاق مزيد من الأموال على أسلحة الدمار الشامل لقتل البشر، ربما يكون الأفضل أن ننفق الأموال على تحسين حياة الأمريكيين".

وتقدّر ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2021، التي يجري مناقشتها خلال الشهر الحالي بـ 740 مليار دولار، ووفقاً لمقترح "ساندرز" فإنه يريد اقتطاع 74 مليار دولار من ميزانية البنتاغون.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها.

ويدعو العديد من الأمريكيين الداعمين للقضايا الاجتماعية إلى دعم الفقراء والمهمشين، بدلاً من الإنفاق على إنتاج وتصنيع الأسلحة.

رمز الخبر 1904983

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