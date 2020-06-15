العراق سيد نفسه ولن يقبل بأي تواجد أميركي على أراضيه

قال الموسوي في بيان أن "المفاوض العراقي عليه ان يعي ثلاثة حقائق أساسية هامة لا جدال عليه وهي أن الأمريكان قوة إحتلال غاشمة وان المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بل كل المرجعيات الدينية الاخرى الممثلة، رافضة لوجودهم بالمرة وان تواجدهم باطل ومرفوض من كل أبناء الشعب وأن العلاقة معهم لن تكون طبيعية وصحيحة ومتكافئة مالم يخرجوا من العراق لذا فان كل الشعب العراقي الحر متابع ومراقب لحيثيات هذا التفاوض ولتفاصيل الجولة الأولى وان الأمريكان عليهم أن يعلموا".

وأوضح أن "جلاء القوات الامريكية هو بوابة استقرار العراق وازدهار المنطقة وهو في مصلحة جميع شعوب المنطقة ونحن كعراقيين كلنا ايمان بقدرات قواتنا الأمنية من جيش وشرطة وحشد وبيشمركة وتأكد لنا بأن التعويل على قوات التحالف سواء في التنسيق والتدريب لم يمنع من انهيار المنظومة العسكرية العراقية في عام ٢٠١٤ لذلك فإن العراق الذي تجاوز أصعب المحن ونجح في هزيمة الطائفية والإرهاب بفضل توحد أبناءه وبما يمتلكه من إمكانيات بشرية وخيرات طبيعية وبما يملكه من تأثير جيو سياسي في المنطقة والعالم وانه لن يرضى ان يكون الا سيدا لنفسه بعيدا عن نفوذ الدول واجنداتها السياسية".