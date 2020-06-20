أول دبابة إسرائيلية فُجّرت على يد القوات التي دربها الشهيد "جمران"

وبحسب تقرير لوكالة مهر، أن "مهدي جمران" رئيس مؤسسة الشهيد "مصطفى جمران" أقام مراسم تكريم لشهداء الحرب المظلومين اليوم الثلاثاء (20 يونيو/حزيران) في القاعة الفنية بالعاصمة طهران، قال: كان الشهيد جمران من خريجي جامعة طهران كلية الهندسة، وحصل على منحة لدراسة الماجستير في جامعة تكزاس، وأتم مرحلة الدكتوراة في كاليفورنيا.

ووضّح أنّ الشهيد "جمران" كان أول إيراني يدرس "فيزياء البلازما" في الولايات المتحدة، وقال: "بحسب الشهيد جمران، فإن المساحة الكبيرة والرأسمالية للولايات المتحدة بدت ضيقة بنظره".

وقال "جمران" إن سبب هجرة الشهيد "جمران" من الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني هو لمحاربة الصهاينة، وقال: " إن الشهيد "جمران" كان يعشق الجهاد في فلسطين".

وذكر "مهدي جمران" أن الشهيد "جمران" ذهب إلى مصر لتعلّم تخصصات الحرب غير النظامية (حرب المدن) وتم تدريبه هناك، ثم غادر إلى جنوب لبنان.

وأضاف: "إن الشهيد "جمران" جعل حركة أمل "حركة المقاومة الشعبية" تنبع في كل القرى اللبنانية وتتحرك ضد الكيان الصهيوني".

وقال "جمران": "إن قوة حركة "أمل" تضاعفت بعد انتصار لبنان، حيث تم تفجير أول دبابة للكيان على يد القوات الشيعية التي دربها الشهيد "جمران" في "بنت جبيل" في جنوب لبنان ، لكن الصهاينة لم يصرحوا بذلك قط".

وقال: "سنرى اليوم إستمرار حركة "أمل" في "حزب الله" اللبناني، وأضاف "إن السيد "حسن نصر الله" الأمين العام الشجاع لحزب الله كان تلميذ الشهيد "جمران" منذ أن كان عمره 15 سنة"، وفي سن 18 تلقى السيد "حسن نصر الله" أوامر من الشهيد "جمران" ليكون قائداً لحركة "أمل" في القرية التي يعيش فيها، حيث قال السيد "حسن نصرالله": كنت اسمع الشهيد "جمران" يقول لنا "أريد أن يتولى الشباب والشجعان الأمور بأنفسهم"./انتهى/.

