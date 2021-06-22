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٢٢‏/٠٦‏/٢٠٢١, ١٠:٤٣ ص

استهداف طائرات مسيرة لقاعدة امريكية في مطار بغداد

استهداف طائرات مسيرة لقاعدة امريكية في مطار بغداد

صرحت وسائل إعلام عراقية بأن هجوما بطائرات مسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية الأمريكية، في مطار بغداد الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت أن طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة "فكتوريا" التي تضم قوات أمريكية في مطار بغداد الدولي.

وذكرت قناة "الشرق" التلفزيونية، أن طائرة مسيرة استهدفت الجزء الذي توجد فيه قوات أمريكية بمطار بغداد الدولي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي 10 يونيو الجاري، استهدف هجوم بصواريخ الكاتيوشا قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وسمعت دوي صافرات الإنذار من القاعدة العسكرية الأمريكية دون معرفة حجم الأضرار.

وتعرضت قاعدة "فكتوريا" التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد، لعدة هجمات بطائرات مسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.

/انتهى/

رمز الخبر 1915535
https://ar.mehrnews.com/news/1915535/

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