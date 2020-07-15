قرغيزيا عازمة على استيراد الأدوية من ايران لمعالجة كورونا وذات الرئة

واشار باران اوف في مؤتمره الصحفي الى شحة الادوية في بلاده وقال، ان وزارة الصحة ستستورد خلال الاسبوع الجاري الادوية اللازمة من ايران.

واضاف، ان المحادثات جارية في الوقت الحاضر مع سفارات ايران والهند وباكستان والدول الاعضاء في منظمة الدول المستقلة ذات المصالح المشتركة وتم التوصل الى التوافقات اللازمة لتوجه الخبراء القرغيزيين الى ايران لشراء الادوية.

وتابع رئيس وزراء قرغيزيا، انه سيتم تسيير رحلة جوية خاصة من ايران لنقل الادوية اللازمة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا وذات الرئة (الالتهاب الرئوي) في قرغيزيا.

ولفت باران اوف الى تعاون "بيشكك" مع روسيا وايران والهند وباكستان واوزبكستان في هذا المجال.

يذكر ان قرغيزيا تعاني منذ فترة من نقص في الادوية والمعدات الطبية، وبلغ عدد المصابين فيها بفيروس كورونا نحو 12 الفا توفي 160 منهم، كما ارتفع عدد المصابين بمرض ذات الرئة وبلغ عدد المتوفين منهم 571 شخصا.

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