  1. السياسة
٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١١:٥٦ م

وكالة سانا:

دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

صرحت وكالت "سانا" الإخبارية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لإعتداء "إسرائيلي" من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة "سانا" الإخبارية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء"إسرائيلي". 

وذكرت الوكالة أن العدوان كان من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل. 

/انتهى/

رمز الخبر 1905939

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي