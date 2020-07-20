دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة "سانا" الإخبارية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء"إسرائيلي".
وذكرت الوكالة أن العدوان كان من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.
/انتهى/
صرحت وكالت "سانا" الإخبارية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لإعتداء "إسرائيلي" من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.
وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن وكالة "سانا" الإخبارية أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء"إسرائيلي".
وذكرت الوكالة أن العدوان كان من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.
/انتهى/
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