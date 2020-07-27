صنع "أبراج المراقبة" المتنقلة يساعد على ترشيد العملة بنسبة مليوني يورو لكل واحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم إزاحة الستار عن منظومة "برج المراقبة المتنقل" المصنوعة محليا اقيمت اليوم الإثنين برعاية وزير الدفاع الايراني علي حاتمي، حيث صرح: أنه نظرا للظروف الجغرافية لايران وما تشهده من كوارث طبيعية كالزلزال والسيول، هناك حاجة ماسة لمنظومة برج مراقبة جوية متنقلة، وإنها تساعد على تشغيل المطارات والمطارات المؤقتة ويمكن استخدامها ايضا في المجال الدفاعي.

واكد أنه تم استخدام معدات الكترونية متطورة للغاية تطابق المعايير الدولية الخاصة بصناعة الطيران.

واوضح وزير الدفاع ان هذه المنظومة تعد متطورة للغاية من حيث التكنولوجيا وقليل من الدول في العالم قادرة على صنعها، كما ان صنعها داخل البلاد كلف ثلث قيمة إستيرادها من الخارج، اذ أن كل واحدة منها وفّرت بنسبة مليوني يورو في احتياطي العلمة الصعبة في البلاد.