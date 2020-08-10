روحاني يؤكد على الشمل بين العزاء والتعليمات الصحية في محرم / تسجيل 163 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

إيران تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة واشنطن لدعمها لزمرة "تندر" الإرهابية

طالب مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة احتجاجية الى الامين العام لهذه المنظمة، بإرغام الولايات المتحدة بالكف عن دعم وايواء المجموعات الارهابية كمجموعة "تندر" الارهابية.

مندوب ايران لدى المنظمات الدولية يحذّر من غموض البرنامج النووي السعودي

دعا سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقديم تقرير لاعضاء الوكالة حول البرنامج النووي السري السعودي، اثر الانباء الواردة حول بناء مصنع لانتاج الكعكة الصفراء من قبل السعودية.

روحاني: هذا العام يجب الشمل بين عزاء الإمام الحسين (ع) والتعليمات الصحية

صرح رئيس الجمهورية حسن روحاني أن فرض درجة قصوى من القيود لم يعد يجدي في الظروف الحالية، مشيرا أنه هذا العام يجب الشمل بين عزاء الإمام الحسين (ع) والتعليمات الصحية.

ظریف یوقع سجل التعازي لكارثة "إنفجار بيروت" في السفارة اللبنانية بطهران

حضر وزير الخارجية محمد جواد ظريف سفارة لبنان في طهران و وقع على سجل التعازي في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

تسجيل 2،020 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات الجدد 163 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 18 الاف و427 شخصا، بعد تسجيل 163 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و20 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.