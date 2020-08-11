جامعة آزاد الإسلامية الايرانية في لبنان تعزّي الشعب اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء: ان جامعة آزاد الإسلامية الايرانية في لبنان قامت بتعزية الشعب اللبناني طلاباً وجامعيين وعوائل الشهداء خاصةً، بالمصيبة الأليمة التي حلت ببيروت على إثر الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الدولي واعتبرت الجمعية ان مدينة البحر المتألق بلآلىء الصباح المفعم بروح المقاومة وعبق وصال الحضارات تنزف دماً وتعاني ألم الجراح النازفة حباً وعشقاً للحياة وترفض الاستسلام والخضوع.

وصرّحت الجامعة في بيان لها: "إنه لوقعٌ أليم ومصابٌ عظيمٌ ما جرى في هذا الانفجار المهول".

واكدت جمعية آزاد الاسلامية في بيانها على أن الوعي والعزيمة الراسخة لدى أهل لبنان ستمكّن الشعب اللبناني من العبور وتجاوز هذه المحنة، سائلة الله تعالى الصبر والشفاء لاهالي الشهداء وللجرحى، يحمى الله لبنان ويعز شعبه.

جامعة آزاد الإسلامية في لبنان.

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