إعتقال خمسة جواسيس يعملون لأجهزة إستخبارات إجنبية / حصاد كورونا يصل الى 18،800 شخصاً

20 الف مصاب بكورونا تلقى العلاج في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة الايرانية

صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أنه نحو 20 الف شخصاً من المصابين بكورونا قد تلقوا العلاج في المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف: أن النشاطات العلمية والبحثية للقوات المسلحة لازالت مستمرة وتم اقتراح اكثر من 100 مشروع، ولقي 18 مشروعا الموافقة، موضحا: أن هذه المشاريع دخلت حيز التنفيذ وهي في مجالات مختلفة كانتاج العقاقير واللقاح (لكورونا)، وأن مشاريع جامعة "بقية الله" للعلوم الطبية تعد ضمن المشاريع الأفضل في البلاد.

اللواء سلامي: العمل الجهادي بالحرس الثوري مستمر دون وقفة

صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، أن العمل الجهادي في الحرس الثوري هو دون وقفة وسار ولا ينقطع، والأحداث تظهر أنه لا نهاية لهذا الجهاد.

ووصف سلامي أن الحرس الثوري بمثابة شجرة نابغة عن ميدان واسع من الجهاد، قائلا: ان هذا الجهاد ملامحه تتغير بشكل مستمر، وبمرور الزمن يبرز دور المنتسبين الى هذه المؤسسة أكثر فأكثر ويتضائل دور السلاح.

روحاني: عرض النفط في سوق البورصة يعد خطوة بنائة في مواجهة الحظر

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني أن بيع النفط في الاسواق الداخلية وعرضه في سوق البورصة يعد خطوة بنائة لتعزيز سوق الاستثمارات والبورصة ومواجهة الحظر النفطي المفروض على ايران.

حصاد كورونا بإيران يصل الى 18،800 شخصاً بعد تسجيل 184 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 18 الاف و800 شخصا، بعد تسجيل 184 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و345 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 331 الاف و189 حالة في البلاد.

القضاء الإيراني يعلن عن إعتقال خمسة جواسيس لأجهزة إستخبارات إجنبية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي، أنه تم اعتقال خمسة اشخاص مرتبطين بأجهزة إستخبارات اجنبية، في كل من وزارة الخارجية والصناعة وشركات صنع قطعات الغيار والمساندة في مجال الطاقة ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، وكان من بين الأشخاص متزعم زمرة “تندر” إرهابية.

واضاف اسماعيلي : تم مؤخراً اصدار حكم السجن على جاسوسين احدهما يدعى "مسعود مصاحب" والذي كان یشغل أمين عام جمعية الصداقة النمساوية الايرانية، وكان مرتبطا بأجهزة الإستخبارات الالمانية والصهيونية، وشارك في جمع معلومات مختلفة في مختلف المجالات بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية وتقنية النانو والعلاجية والطبية، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.