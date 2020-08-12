مجلس الأمن سيرفض ثانية قرار واشنطن لتمديد الحظر التسليحي على ايران

ونشر مجيد تخت روانجي تغريدة على موقع تويتر مساء الثلاثاء، كتب فيها : اضطرت الولايات المتحدة مرة أخرى مع معارضة أعضاء مجلس الأمن، إلى الانسحاب من مشروع القرار الخاص بالحظر التسليحي على إيران، وقدمت اليوم نسخة أخرى تعد انتهاكا آخرا لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأضاف: أن المسودة الجديدة تشبه في طبيعتها وغرضها السابقة، ومن المؤكد أن مجلس الأمن سيرفض ذلك مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قدمت الأسبوع الماضي، مسودة إلى مجلس الأمن، لتتمكن من اتباع مسار الحظر التسليحي على إيران وكذلك فرض بعض العقوبات الجديدة، بهدف القضاء على الاتفاق النووي.

سيكون أمام أعضاء المجلس حتى الساعة 10 صباحا من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لتقديم تعليقاتهم على مسودة مشروع القرار الامريكي المذكور، وبعد ذلك من المحتمل أن تتم عملية التصويت يوم الخميس أو الجمعة.