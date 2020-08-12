امريكا تضيف عدة بنود على قرار العقوبات المفروض على ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مراسل قناة "رويترز" في الامم المتحدة في تقرير كتب فيه ان واشنطن قامت بتعديل قرار فرض العقوبات على ايران.

وافاد التقرير ان الولايات المتحدة طلبت بكل وضوح من اعضاء مجلس الامن تمديد حظر الاسلحة المفروض على ايران حتى يقوم المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة.

ويمكن اختزال التعديلات التي تمت على هذا القرار المكون من خمسة وثلاثين بندا الى بندين او اربعة بنود:

- رفع الحظر عن مسؤولي الحرس الثوري.

- عدم تمديد العقوبات الى زمن غير محدود.

- تمديد العقوبات حتى يقوم مجلس الامن باتخاذ القرار المناسب.

- إلغاء بند تفنيش السفن التي تحمل البضائع الايرانية.

بالاضافة الى ما سبق طلبت الولايات المتحدة من اعضاء مجلس الامن الرد على تعديلات القرار التي قامت بها بحلول الساعة العاشرة من صباح الاربعاء.

الجدير بالذكر ان الولايات المتحدة تواصل جهودها لتمديد حظر الاسلحة المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال تقديم مسودة اخرى الى مجلس الامن الدولي.

وادّعت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "كيلي كرافت" ان روسيا والصين تريدان الاستفادة من إنهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران لبيع أسلحتهما لطهران، وأعلنت كرافت تأجيل التصويت على مشروع تمديد حظر الأسلحة الإيراني لمدة أسبوع.

وقال "ريتشارد كوفان" مدير مجموعة الأزمات الدولية: "إن فرص تمرير هذا المشروع والموافقة عليه ضئيلة جداً".

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