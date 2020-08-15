حشد من طلاب جامعة طهران يتجمعون أمام سفارة الإمارات

وردد الطلاب الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية في المظاهرة شعارات تندد بأية محاولة للاعتراف بكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب للقدس.

وشارك في التجمع الطلابي النائب عن اهالي طهران وعضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي محسن دهنوي ، الذي ألقى كلمة

استنكر فيها محاولة الإمارات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وقال: "هذه الأعمال لن تكون ذات فائدة لأي من الجانبين وهي مجرد مسرحية دعاية وانتخابية للإسرائيليين".

وقال عضو مجلس الشورى الاسلامي مخاطباً حكام الإمارات: "اعلموا أنك ارتكبتم خطأ أكبر ، ومن اليوم أنتم متواطئون رسمياً في جميع جرائم الكيان الصهيوني!"

وفي إشارة إلى تاريخ تنازلات الدول العربية مع إسرائيل ، قال دهنوي: "نصيحتي لحكام الإمارات والدول العربية الأخرى أن يدرسوا مصير الماضين ويتعلموا منهم فهل استفاد المصريون من التسوية مع إسرائيل حتى تسعوا للاستفادة من هذه التسوية؟ نصيحتنا الأخوية لكم هي التخلي عن هذه التسوية!

وعقب المسيرة ، تمت قراءة بيان باللغتين الفارسية والعربية في دعم الشعب الفلسطيني وإدانة خطوة الإمارات لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب للقدس./انتهى/