راية 'يا حسين' ترفرف في سماء طهران

وافادت وكالة مهر للانباء، انه تم رفع أكبر راية للعزاء في ايران ضمن مراسم تقام تحت شعار "السلام على محرم" في طهران إحياءً لذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)، اذ تبلغ مساحت الراية 1056 متر مربع ويبلغ ارتفاعها 250 مترا ونقشت عليها عبارة "ياحسين"، وتقرّر ان تجرى الشعائر الحسينية هذا العام مع مراعاة الاجراءات الاحترازية المشدّدة.

وبهذه المراسيم الخاصة ترفع راية العزة والاباء الحسيني في سماء العاصمة طهران استذكارا لواقعة الطف وتمسكا بنهج الامام الحسين عليه السلام في مواجهة الظلم والطغيان.

وعلى الرغم من أن شعائر عاشوراء هذا العام ستقام وسط اجراءات احترازية مشددة، الا انها تبقى نبراسا للاقتداء بفكر وثورة سيد شباب اهل الجنة الى جانب استلهام الدروس والعبر من تلك الثورة الخالدة وإن اختلفت طريقة احيائها عن ما هو معتاد./انتهى/