أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء، بما في ذلك:

ايران ..

حول الانتخابات الرئاسية في امريكا كتبت صحيفة ايران في مقالها (انهيار القيم الاخلاقية في الانتخابات الامريكية ) مشيرة لتبادل الاتهامات والسباب بين المرشحين الرئاسيين ونشرهما للغسيل القذر لبعضهما البعض, وجاء في الصحيفة ..

"ترامب تسبب بسلوكياته الغريبة ونظرته العنصرية للامور بايجاد انقسام عميق في المجتمع الامريكي والى سقوط القيم الاخلاقية"

ان امريكا دخلت عمليا مرحلة تقطب وانقسام اجتماعي لم تشهد لها مثيلا منذ انتهاء الحرب بين الشمال والجنوب قبل اكثر من مئتي عام, فاليوم باتت امريكا مرشحة لدخول مرحلة اكثر سخونة في حالة هزيمة ترامب ورفضه لنتائج الانتخابات, وليس من المستبعد ان تنزلق في متاهات صراعات داخلية مسلحة تهدد اتحاد الولايات نفسه.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت بدورها عن الاجواء والتوقعات التي ترتبط بما يحدث في امريكا على خلفية الانتخابات الرئاسية, وجاء في افتتاحيتها ( آفاق الافول الامريكي ) ...

"الافول الامريكي بدأ في الواقع منذ سنوات طويلة لكنه اتخذ وتيرة متسارعة منذ وصول ترامب للبيت الابيض "

فالانتخابات الامريكية كشفت وعلى مدى الاشهر الماضية عن واقع هشاشة الوضع الداخلي في امريكا وعن عمق الفوضى الاجتماعية والاقتصادية والادارية المتخفية خلف ستار كون امريكا قوة عظمى, ان امريكا تقف اليوم في مفترق طرق واقعي وقد تتجه نحو الانهيار السريع بتحول نتائج الانتخابات الى ذريعة لصراعات مسلحة, او قد تعبر الازمة لتواصل مسار الافول التدريجي الذي يرتبط بسياساتها الدولية الخاطئة وباتساع الهوة الطبقية والصراعات العنصرية في الداخل .

آفتاب يزد..

نشرت صحيفة آفتاب يزد تقريرا حول دراسة بفلسطين المحتلة تتحدث عن موقف السعودية من التطبيع, التقرير ينقل عن هذه الدراسة قولها ان ( رحيل الملك سلمان سيعبد الطريق امام التطبيع) وجاء فيه ..

"أكدت دراسة لمؤسسة ابحاث الامن الداخلي بتل ابيب, ان رحيل الملك سلمان سيسهل انضمام السعودية لقطارة التطبيع "

وحسب هذه الدراسة هناك بعض التحفظات في البلاط السعودي من ان يكلف دخول مسار التطبيع رسميا السعودية ثمنا باهظا جدا عربيا واسلاميا, وهذه التحفظات جعلت الرياض تتريث انتظارا لاجواء وارضيات مناسبة اكثر رغم اندفاع ولي العهد في تسهيل اعتراف الامارات والبحرين والسودان بالكيان الصهيوني وكذلك رغم فتح السعودية لاجواءها امام رحلات طائرات الكيان ولاجراء ولي العهد لاتصالات مع مسؤولين بتل ابيب.

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( آثار اقدام الخونة من باريس الى فيينا) عن مواقف نظم التطبيع العربية ازاء حملات الاساءة الغربية للاسلام والمسلمين ..

"الامة الاسلامية تغلي غضبا ضد اساءات ماكرون والصحف الفرنسية للمقدسات الاسلامية لكن قادة التطبيع يتمادون في خياناتهم"

وذلك بصمتهم المتواطئ مع هذه الاساءات احيانا وباصدارهم لبيانات وتصريحات مؤيدة لموقف ماكرون في تحدي صارخ لمشاعر ابناء الامة الاسلامية.

ان هدف قادة نظم التطبيع العربية من وراء مواقفهم المتملقة الاخيرة لفرنسا هو كسب رضى الغرب والصهيونية العالمية, وتحويل الانظار عن القضية الفلسطينية لافساح المجال امام الكيان الصهيوني لمواصلة وتسريع مخططاته الاستيطانية ولجرائمه ضد الفلسطينيين.

كيهان ...

نشرت صحيفة كيهان تقريرا حول تحذيرات اطلقتها حركة حماس بشأن الغاء الامارات لتأشيرات الدخول مع الكيان الصهيوني, ونقلت عن حماس قولها ( الموساد سيصول ويجول بالامارات )..

"أكدت حركة حماس ان الغاء الامارات تأشيرات الدخول مع الكيان الصهيوني ضوء اخضر للمخابرات الصهيونية الموساد" لتوسيع دائرة جرائمها واعمالها التخريبية في المنطقة .

وجدير بالذكر ان ابو ظبي ابرمت الاثنين الماضي اتفاقية مع تل ابيب لالغاء تأشيرات الدخول لتعزيز العلاقات بعد اعتراف الامارات بالكيان الصهيوني رسميا .

حمايت ..

صحيفة حمايت ترى ان فوضى الانتخابات الامريكية هي مجرد الجزء الظاهر من جبل جليد تحت الماء يخفي ما هو اعظم, وجاء في مقال الصحيفة (جبل جليد الانتخابات الامريكية)...

ان الانتخابات الرئاسية في امريكا ليست مظهرا للحرية ابدا لاسباب عديدة ترتبط بذلك الجزء الخفي من ازمات ومشاكل امريكا ومن واقع خواء مفهوم الحرية من معناه فيها ..

"ان الجزء الخفي الاول يتمثل في كون ان هذه الانتخابات مفروضة على الناخبين باطار حزبين فقط "

الامر الذي يجعلها انتخابات مؤطرة بشكل محدد ويخرجها مفهوم الحرية, والجزء الخفي الاخر هو ان الكلمة النهائية ليست للناخبين بل للالكترال او للمجمع الانتخابي, وهناك الجانب الخفي الرئيسي لجبل الجليد المتمثل في الفوضى الاجتماعية والادارية لبلد يعتبر نفسه قوة عظمى./انتهى/