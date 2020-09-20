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٢٠‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٨:٥٤ ص

تخت روانجي: مزاعم الأميركيين بشأن "آلية الزناد" باطلة ولا اثر لها

تخت روانجي: مزاعم الأميركيين بشأن "آلية الزناد" باطلة ولا اثر لها

اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك مجيد تخت روانجي، مزاعم اميركا حول آلية الزناد بانها باطلة ولا اثر لها.

واشار تخت روانجي في تغريدة له على موقع "تويتر" مساء السبت الى مزاعم اميركا حول اعادة الحظر الاممي ضد ايران والذي كان قد الغي بعد توقيع الاتفاق النووي واصدار القرار الاممي 2231 عام 2015 وكتب: ان الاميركيين ادعوا في مزاعم لهم بان هذا الحظر قد دخل حيز التنفيذ في الساعة الثامنة من مساء اليوم (السبت).

واضاف: ان الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي مازالت ثابتة على رايها بان الولايات المتحدة ليست عضوا مشاركا في الاتفاق النووي لذا فان مزاعم "آلية الزناد" باطلة ولا اثر لها.

وتابع تخت روانجي: ان الولايات المتحدة مازالت منتهكة للاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي وان السباحة عكس التيار الدولي من شانها ان تؤدي للمزيد من عزلتها.

رمز الخبر 1907755

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