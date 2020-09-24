إصراره العاهل السعودي على إلقاء الكلمة بنفسه دليل على صحة أخبار الخلاف بينه وبين نجله

قال المحلل السياسي والصحفي المعروف "عبد الباري عطوان" في مقال له:"أنْ يُكثِر العاهل السعوديّ الملك سلمان بن عبد العزيز من ظُهوره هذه الأيّام، ويُصِر على إلقاء كلمة بلاده أمام دورة انعِقاد الجمعيّة العامّة للأُمم المتحدة أمس الأربعاء، دليل على صحة أنباء الخلافات بينه وبين نجله.