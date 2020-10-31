أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت:

اطلاعات ..

الوزير ظريف يدين مسلسل الهجمات الارهابية في فرنسا

ابتكار ..

عراقجي .. ايران تسعى لانهاء الخلافات والنزاعات بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا

ايران..

جمهوريتا آذربيجان وارمينيا ترحبان بالمبادرة الايرانية الخاصة بايجاد حل دائم لازمة قره باغ

رسالت ..

المبادرة الايرانية بشأن الازمة الساخنة بقره باغ هي السبيل لايجاد حل عادل لها

كيهان ..

هجوم سايبيري واسع يضع فلسطين المحتلة في غياهب ظلام دامس

عصر ايرانيان ..

امريكا تقف على عتبة فوضى شاملة.. مخاوف من تحديات ما بعد الانتخابات

جام جم ..

جو بايدن ومخاوف اللحظات الاخيرة .. خمسة بالمئة من الامريكيين لم يحددوا موقفهم بعد

سياست روز..

الرئيس الافغاني.. الاتفاق المبرم بين امريكا وطالبان ليس اساسا للمفاوضات الافغانية

قدس ..

الامارات تبرم صفقة مع الكيان الصهيوني في مجال انتاج المشروبات الكحولية

ارمان ملي ...

قمة بلدان الاتحاد الاوروبي تحذر تركيا من مغبة تحركاتها في شرق المتوسط

آفتاب يزد ..

الرئيس الفنزويلي يتهم امريكا وكولومبيا بالوقوف وراء الهجوم على اكبر مصفاة نفطية بفنزويلا

حمايت ..

حماس بذكرى مجزرة كفر قاسم .. يجب فرض عزلة على الصهاينة لا التطبيع معهم.