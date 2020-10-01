روحاني: امريكا تحاول تصدير مشاكلها للخارج/ 183 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب فيروس كورونا

خطيب زادة: ممارسة السيادة الإيرانية على الجزر الثلاث لا علاقة لها بأي دولة أجنبية

أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، ان ممارسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية لسيادتها على الجزر الثلاث في الخليج الفارسي لا علاقة لها بأي دولة أجنبية، رافضا مزاعم الامارات بهذا الشأن.

وفي معرض رده على ادعاءات وزير خارجية الامارات "عبدالله بن زايد" في الجمعية العامة للامم المتحدة، قال خطيب زادة: "ان سيادة إيران على الجزر الايرانية أبو موسى وتنب كبرى وتنب صغرى، أمر مؤكد ولا ريب فيه، وقد تمت جميع اجراءات إيران في إطار سيادتها ووحدة أراضيها، ومن البديهي أنه لاصلة لها بأي دولة أجنبية"...

شمخاني: دماء شهداء المقاومة احبطت التسوية المهينة مع الكيان القاتل للأطفال

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ان دماء شهداء المقاومة احبطت نهج التسوية المهينة مع الكيان الصهيوني القاتل للأطفال.

في الذكرى السنوية لاستشهاد الطفل الفلسطيني ، محمد الدرة، نشر شمخاني على صفحته الشخصية تغريدة اليوم الاربعاء ارفقها مع صور استشهاده ، وكتب قائلا: بِأَىِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ!؟ في الذكرى العشرين لاستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة، ما هو جواب حكام انظمة التسوية مع الكيان القاتل للاطفال، للعالم الإسلامي والشعب الفلسطيني المظلوم؟.

واضاف: نتيجة التسوية هي مزيد من تعنت هذا الكيان في استمرار قتل الأطفال، وان دماء شهداء المقاومة ابطلت هذه التسوية المهينة...

الصحة الإيرانية: تسجيل 183 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب فيروس كورونا

ندد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" بالتواجد الامريكي اللاقانوني ودعم واشنطن للجماعات الارهابية في سوريا وسرقتها للبترول السوري، مؤكدا على ضرورة انسحاب واشنطن ومواصلة الحرب ضد الارهاب حتى اقتلاعه من الاراضي السورية نهائيا.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم بين "خاجي" والمنسق الياباني الخاص للشؤون السورية "اكيرا انجو" حيث استعرض الجانبان اخر التطورات في سوريا ومنها الاجتماع الاخير للجنة الدستورية وعملية المفاوضات في صيغة استانا والوضع في ادلب وشرقي الفرات والبرامج الانسانية في هذا البلد.

وفيما اعلنا عن تاييدهما لعقد الاجتماع الثالث للجنة الدستورية في جنيف؛ دعا كل من خاجي و"انجو" الى مواصلة الحوار والعملية السياسية لاسيما في اطار هذه اللجنة.

وكما تطرق الجانبان الايراني والياباني الى الظروف الانسانية العصيبة الناجمة عن...

الصحة الإيرانية: تسجيل 183 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 183 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في إيران، ووصل إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلأى 26 الفا 169 حالة.

ولفتت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 380 الفا و956 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و14 الفا و821 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان...