كثيرون في الكيان الصهيوني متحمّسون للعمل مع إيران / جيش 100 مليون يتشكل من خلال الدعوة إلى المقاومة

أفادت وكالة مهر للأنباء: قال نائب منسق الحرس الثوري الإيراني: "هناك الكثير من الشخصيات في النظام الصهيوني لديهم دوافع كثيرة للتعاون مع إيران".

ذّكر اللواء "محمد رضا نقدي" في برنامج " بدون توقف " بتراجع القوة الأمريكية منوّهاً: " اليوم دولة مثل أمريكا رسمت كل خط ورمز في أي وقت، لم تستطع أن تفرض إرادتها، الولايات المتحدة لم تعد قوة عظمى، لقد قرّرت مهاجمة كوريا الشمالية وسوريا وحدّدت موعداً معيناً لكنها فشلت ولم تستطع القيام بذلك، ولقد كانت تريد ابادة الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ 41 عاما لكنها لن تستطع، وأرادت ازالة حزب الله منذ 30 عاماً ولكنها لم تستطع، وأردات أيضاً محو حركة المقاومة الاسلامية " حماس " منذ 20 عاماً ولكنها فشلت، وأرادت الإطاحة بالرئيس السوري " بشار الاسد " منذ 9 سنوات ولكنها فشلت في تنفيذ مخططاتها، وأرادت حل الحشد الشعبي العراقي منذ 5 سنوات ولكنها فشلت في مشروعها أيضاً.

ان أمريكا لا تستطيع القتال مع قوى صغيرة، فما بالها بمحاربة قوة عظمى مثل الجمهورية الإسلامية الاسلامية.

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