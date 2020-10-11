أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
*جام جم ..
- الرئيس روحاني .. تدخل بعض البلدان في ازمة قره باغ يؤدي الى إطالتها.
* ابرار ..
- الرئيسان روحاني وبوتين يجريان مشاورات هاتفية حول الاتفاق النووي وقره باغ .
* آرمان ملي ..
- لافروف يعلن عن توصل آذربيجان وارمينيا لاتفاق لوقف اطلاق النار بقره باغ.
* ايران ..
وزارة الخارجية في معرض اشارتها للغة ترامب البذيئة ..
_ايران سترد على الجرائم الامريكية بما فيها الحظرواغتيال سليماني.
* سياست روز..
- كتائب حزب الله العراق .. اذا لم تخرج القوات الامريكية طوعا سنجبرها على الخروج.
* عصر ايرانيان ..
- اجراءات الحظر الامريكية الاخيرة على ايران ارهاب اقتصادي بكل معنى الكلمة .
* قدس ..
- الحريري الورقة الاخيرة لماكرون ..هل سيتحرك لتشكيل حكومة مرة اخرى ؟
* رسالت ..
- منطقة القوقاز في مسار التهدئة .. وقف لاطلاق النار بقره باغ .
* حمايت ...
- فشل ضغوط الحد الاقصى ضد ايران زاد من بذاءة ترامب وتهديداته الفارغة .
* جوان ..
- السودان يبدي عزمه على الخروج من المستنقع اليمني و انباء عن ارساله قوات لليمن .
* اطلاعات ..
- الرئيس السابق للسي آي أيه... ترامب وصهره اعطيا الضوء الاخضر لقتل خاشقجي.
* خراسان ..
-ارمينيا وآذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف اطلاق النار بقره باغ.
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