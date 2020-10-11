أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

*جام جم ..

- الرئيس روحاني .. تدخل بعض البلدان في ازمة قره باغ يؤدي الى إطالتها.

* ابرار ..

- الرئيسان روحاني وبوتين يجريان مشاورات هاتفية حول الاتفاق النووي وقره باغ .

* آرمان ملي ..

- لافروف يعلن عن توصل آذربيجان وارمينيا لاتفاق لوقف اطلاق النار بقره باغ.

* ايران ..

وزارة الخارجية في معرض اشارتها للغة ترامب البذيئة ..

_ايران سترد على الجرائم الامريكية بما فيها الحظرواغتيال سليماني.

* سياست روز..

- كتائب حزب الله العراق .. اذا لم تخرج القوات الامريكية طوعا سنجبرها على الخروج.

* عصر ايرانيان ..

- اجراءات الحظر الامريكية الاخيرة على ايران ارهاب اقتصادي بكل معنى الكلمة .

* قدس ..

- الحريري الورقة الاخيرة لماكرون ..هل سيتحرك لتشكيل حكومة مرة اخرى ؟

* رسالت ..

- منطقة القوقاز في مسار التهدئة .. وقف لاطلاق النار بقره باغ .

* حمايت ...

- فشل ضغوط الحد الاقصى ضد ايران زاد من بذاءة ترامب وتهديداته الفارغة .

* جوان ..

- السودان يبدي عزمه على الخروج من المستنقع اليمني و انباء عن ارساله قوات لليمن .

* اطلاعات ..

- الرئيس السابق للسي آي أيه... ترامب وصهره اعطيا الضوء الاخضر لقتل خاشقجي.

* خراسان ..

-ارمينيا وآذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف اطلاق النار بقره باغ.