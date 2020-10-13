أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
* ابرار ..
القائد...الضجة التي يثيرها الرعاع الذين يحكمون امريكا لا ينبغي ان تشغل بال احد.
* اطلاعات ...
- وزارة الخارجية .. الحظرالتسليحي المفروض على ايران سينتهي الاسبوع المقبل .
* ايران ..
_ توصل ايران والعراق الى اتفاق بشأن الاموال الايرانية في البنوك العراقية .
* جوان ..
- انهيار وقف اطلاق النار الهش في قره باغ .. تبدد نتائج مفاوضات موسكو .
* حمايت ...
- الامم المتحدة تحذر من خطر تفاقم ازمة نقص المواد الغذائية في غزة .
* خراسان ..
- ابنة الشيخ الزكزاكي تتحدث عن تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
* رسالت ..
- محافل غربية تكشف عن قرب التحاق السعودية بمسار الاعتراف بالكيان الصهيوني.
* آرمان ملي ..
- لافروف .. الحرب بين آذربيجان وارمينيا ما زالت مستمرة رغم اتفاق وقف اطلاق النار .
* كيهان ..
- انباء عن مواصلة القوات الامريكية بسوريا لعمليات سرقة وتهريب النفط السوري .
* مردم سالاري ..
- وصول اول سفينة تجارية اماراتية محملة بالبضائع الى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة .
* سياست روز ..
- تأجج نيران المعارك بقره باغ رغم اتفاق وقف اطلاق النار المبرم بموسكو .
* قدس ..
- سعد الحريري يؤكد عزمه على العمل بوصفة ماكرون بشأن مستقبل لبنان.
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