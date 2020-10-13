أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

* ابرار ..

القائد...الضجة التي يثيرها الرعاع الذين يحكمون امريكا لا ينبغي ان تشغل بال احد.

* اطلاعات ...

- وزارة الخارجية .. الحظرالتسليحي المفروض على ايران سينتهي الاسبوع المقبل .

* ايران ..

_ توصل ايران والعراق الى اتفاق بشأن الاموال الايرانية في البنوك العراقية .

* جوان ..

- انهيار وقف اطلاق النار الهش في قره باغ .. تبدد نتائج مفاوضات موسكو .

* حمايت ...

- الامم المتحدة تحذر من خطر تفاقم ازمة نقص المواد الغذائية في غزة .

* خراسان ..

- ابنة الشيخ الزكزاكي تتحدث عن تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

* رسالت ..

- محافل غربية تكشف عن قرب التحاق السعودية بمسار الاعتراف بالكيان الصهيوني.

* آرمان ملي ..

- لافروف .. الحرب بين آذربيجان وارمينيا ما زالت مستمرة رغم اتفاق وقف اطلاق النار .

* كيهان ..

- انباء عن مواصلة القوات الامريكية بسوريا لعمليات سرقة وتهريب النفط السوري .

* مردم سالاري ..

- وصول اول سفينة تجارية اماراتية محملة بالبضائع الى ميناء حيفا بفلسطين المحتلة .

* سياست روز ..

- تأجج نيران المعارك بقره باغ رغم اتفاق وقف اطلاق النار المبرم بموسكو .

* قدس ..

- سعد الحريري يؤكد عزمه على العمل بوصفة ماكرون بشأن مستقبل لبنان.