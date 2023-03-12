باقري كني يلتقي وزير الخارجية العماني ونائبه في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان علي باقري كني، الذي قام بزيارة إلى مسقط لعقد اللجنة الاستشارية السياسية المشتركة، التقى بوزير الخارجية العماني ونائبه وناقش معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتجدر الإشارة إلى ان وزير الخارجية الايراني، حسين اميرعبداللهيان ونظيره العماني أجريا، يوم الجمعة (10 مارس)، اتصالا هاتفيا وهنأ البوسعيدي من خلاله، الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتفاق عودة العلاقات بين طهران والرباض، معربا عن ارتياحه لهذا الاتفاق.

كما أعرب امير عبد اللهيان عن امتنانه لجهود سلطنة عمان السابقة في اطار المفاوضات بين ايران والسعودية للوصول إلى الاتفاق حول استئناف علاقاتهما.

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