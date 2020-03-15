قائد الثورة: الامتثال لاجراءات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة لمنع انتشار المرض واجب على الجميع

وافادت وكالة مهر للانباء ان قائد الثورة الإسلامية اية الله السيد علي الخامنئي اعتبر في رسالة الامتثال لاجراءات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة للحؤول دون تفشي مرض كورونا واجب على الجميع مؤكدا ان مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا يقوم على اسس علمية ومدعومة بدوافع دينية وجهادية وانسانية .

واعرب قائد الثورة الاسلامية عن شكره لوزير الصحة وزملائه على هذا الصعيد الواسع وقال ان الامتثال لاجراءات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة للحؤول دون تفشي مرض كورونا واجب على الجميع مؤكدا ان مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا يقوم على اسس علمية ومدعومة بدوافع دينية وجهادية وانسانية وهو مشروع كفوء وقادر على تحويل البلاء الى نعمة والتهديد الى فرصة بعون الله تعالى.ش