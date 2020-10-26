ظریف: المسلمون هم الضحايا الرئيسيون لفرقة الكراهية "الوهابیة"

وافادت وکالة مهر للأنباء ان وزیر خارجیة ایران اعتبر اساءة ماکرون للاسلام والمسلمین من نتائج التطرف الذي دعمت الکیانات الاستعماریة مصدریها الی العالم وصرح أن المسلمین هم الضحایا الرئیسیون لهولاء المتطرفین.



وتابع ظريف قائلا: الاساءة الى 1,9 مليار انسان مسلم ومقدساتهم عبر جرائم المتطرفين، بانه سوء استخدام واستغلال للحرية الذي لن يحقق سوى صبّ الزيت على نار الطائفية./انتهی/