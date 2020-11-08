وفد سعودي یصل بغداد

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن بغدا الیوم أن وصل وفد وزاري سعودي الیوم الاحد الی العاصمة العراقیة بغداد لعقد اجتماعت تنسیقیة ثنائیة.

واشار المصدر أن الوفد السعودي ضم عدد من الوزراء السعودیین بما فیهم وزیر الطاقة، ممثل وزارة الاستثمار وبحضور من السفیر السعودي لدی بغداد.

وقد سبق زیارة وفد وزاري عراقي الریاض و عقد اتفاقیات في مختلف المجالات فیما بینهم الطاقة و الاستثمار و التعلیم.

فیما اعلنت الوکالة الرسمیة للانباء العراقیة عن عقد اتفاقیات ومذکرات تفاهم بین العراق والسعودیة في مجالات الریاضة والاستثمار والطاقة والتعلیم./انتهی/